Por su parte, Olivia Wilde, la actriz que se pone en la piel de la periodista, aseguró que “contrariamente a todo lo que se dijo, no creo que Kathy haya intercambiado sexo por información. Nada en mi investigación sobre ella me llevó a sugerir esa conducta y tampoco tuve la intención de expresar algo así. Todo lo que se dijo no es otra cosa que un rechazo misógino al complicado trabajo que ella debió hacer. Por otra parte, creo que la película sugiere que hubo algún tipo de relación romántica previa entre Scruggs y el agente del FBI” , aseguró la actriz.