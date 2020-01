“Todos los años son diferentes”, suspira, con una lata de cerveza en la mano. Y sigue: “Pensaba que cuando se cumplieran 15 años no iba a estar haciendo lo mismo. Si estamos acá significa que como sociedad fracasamos. No tengo ganas de estar acá. Me gustaría estar con memoria pero con un cambio. Esto molesta y duele. Los que somos sobrevivientes sabemos del drama psicológico. Hoy tengo hijos y no me gustaría que se le caiga un ventilador en el colegio a mi hijo, o que se muera en un recital. Sentiría que fracasé. Y eso siento con este país”.