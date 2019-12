De acuerdo al facultativo, la adolescente permanecía alojada en la sala de terapia intensiva con “pronóstico reservado”. “La lesión cerebral no tenía criterio neuroquirúrgico y se le hizo recientemente una nueva tomografía, donde se observa que no tiene cambios ni ninguna nueva conducta", había añadido Zavarías, al explicar los motivos por los cuales la paciente no fue operada.