Si bien el pabellón 5 está destinado a personas condenadas por delitos contra la integridad sexual o de violencia de género, la cárcel de Boulogne Sur Mer no es de alta seguridad. De hecho, quienes habitan en este sector son internos considerados primarios, que no tienen antecedentes carcelarios. Este factor incide entonces en el hecho de que no se trate de un pabellón conflictivo y donde -al igual que en la celda de Corbacho y de Mario- sobresalen la limpieza y el orden.