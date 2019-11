— Puedo estar ocupado con varias cosas a la vez. Cuando me concentro con algo no me sacás absolutamente más hasta que lo resuelvo, no hay otra opción. Cuando me meto en un problema del trabajo que me gusta estoy horas y no me doy cuenta. A mí me cuesta estar concentrado mucho tiempo en algo pero con la PlayStation puedo estar 14, 16, 18, 20 horas, no me levanto para ir al baño, no tomo, no hago nada, estoy ahí y absolutamente mi cerebro funciona pensando en eso. En general soy más de estar ocupado en varias cosas.