Según sus propias palabras, en los negocios nunca lo condujo el ego sino la estrategia. “Mis programas decían: Una idea de Carlos Ávila. Esto no era por una cuestión de vanidad. Yo tenía que vender al anunciante”. Sabía manejar las relaciones con la gente poderosa. Por caso, fue un aliado y luego una especie de enemigo de Julio Grondona. “A Julio Grondona no le debo nada. Hemos trabajado juntos durante 25 años: él no me debe nada a mí ni yo a él”, decía en 2007.