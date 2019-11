La tendencia, en el último tiempo, es que la construcción natural vaya acompañada de arquitectura sustentable. “La idea es que no se dependa de las redes de servicio, como cloacas, electricidad, agua potable -enfatiza el arquitecto-. Hay más conciencia ecológica, no tanto de los profesionales de la construcción, sino de la comunidad. Como el barro no se puede industrializar, no lo tratan como autosustenable y lo consideran por fuera de la ley. Por eso todas las casas suelen ser iguales, como lo que pasó con el Procrear, no tanto porque la gente lo haya querido sino porque hay incapacidad para otros conocimientos. Y por eso la industria no te informa ni te forma. Si querés aprender sobre bioconstrucción, hacelo por tu cuenta”.