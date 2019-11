Oscar Camps tenía 23 años cuando no pudo salvar una vida. “Me traés un cadáver”, le contestó el médico de la guardia de hospital de Barcelona, cuando llegó con el hombre en brazos y desplomado. “Era un portero de la finca dónde vivía mi novia de entonces. Yo hablaba seguido con este hombre. Hasta que un día llego y lo veo tumbado en el suelo. Pedí ayuda a los gritos, toqué timbres y nadie me contestó. Lo subí al auto, hice cuatro cuadras a toda velocidad y cuando llegué al hospital, el médico me dijo que había sufrido un infarto masivo. ‘Si supieras maniobras de reanimación, podrías haberle salvado la vida’, me dijo. Entonces, unos días después me anoté para estudiar en la Cruz Roja”, cuenta Oscar, fundador de Proactiva Open Arms, la ONG que salva en el mar gente que huye de guerras, persecuciones y hambre.