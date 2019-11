Además de las 500 personas promedio que comieron por día en Sarkis durante 2019, este lugar puede jactarse de haber superado todas las crisis que presenta nuestro país. En diciembre del 2001 Sarkis estaba cumpliendo 19 años desde su apertura y tuvieron que sortear uno de los peores momentos de la Argentina. ¿Si lo lograron? Lo relata Willy: “Aquel fin de año hubo un desastre económico. Las primeras alarmas las sentimos cuando habíamos empezado a pagar un cajón de berenjenas a 120, al otro día 180 y un rato más tarde a 500. Era imposible mantener una línea sin que se te moviera la estantería. Primero, mi viejo tomó la decisión de no subir los precios. Y en segundo lugar nos dijo: ‘Los empleados van a cobrar todos pero nosotros tres no vamos a ver un peso por un par de meses’. Y fue así, durante unos meses mi hermano y yo no cobramos un mango. Pero se pagaron todos los sueldos, pudimos mantener todos los puestos de trabajo, y la gente nos siguió acompañando. La realidad es que no trabajamos mal nunca; tenés subas y bajas, pero somos convencidos de que cuando haces las cosas bien, no te puede ir mal”.