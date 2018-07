El psicólogo norteamericano Hadley Cantril fue el primero en estudiar el fenómeno alrededor de la transmisión. En 1940 publicó The Invasion from Mars: A Study in the Psychology of Panic, que en parte contribuyó a cimentar el aura mítica que la emisión adquirió. Hacia fines del siglo XX, la visión que Cantril ofreció de los hechos comenzó a ser cuestionada por los investigadores. Entre otras falencias, el estudio de Cantril sólo se enfocó en el estado de Nueva Jersey, donde se sabía que el terror fue más intenso. La falta de evidencia, de datos duros, y la repetición de frases hechas también se cuentan entre los puntos débiles del estudio. Aún así, la "teoría del pánico" que postuló Cantril sigue siendo inmensamente popular.