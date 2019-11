En concreto, el expediente evaluó una serie de presentaciones en contra del magistrado y determinó que no “se encuentra reproche alguno”. Uno de sus impulsores es el ex titular del sindicato de Obreros Marítimos (SOMU) Omar “Caballo” Suárez, quién está en prisión desde septiembre de 2016 -ahora, no obstante con arresto domiciliario- como consecuencia de una orden dictada por el mismo juez, quien lo procesó por el delito de asociación ilícita y administración fraudulenta.