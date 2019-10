Pero las cosas no serían del todo sencillas. Fijaron casarse el 29 de noviembre en una ceremonia que pensaron reservadísima, sólo para la familia. Así lo había dispuesto Perón. Pero el dato se filtró y cuando la pareja estaba llegando a la iglesia, la multitud que estaba reunida en la vereda convenció al novio a dar la vuelta. “Yo así no me caso”.