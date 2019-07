"En Argentina y Uruguay, los caballos no se crían comercialmente para la producción de carne. Los caballos sacrificados en plantas aprobadas por la Unión Europea son antiguos caballos de montar, de trabajo o deportivos que ya no cumplen con sus propósitos debido a la vejez, enfermedad, lesión o porque no se desempeñan lo suficientemente bien", revela el escrito que acompaña la investigación de las ONGs que recibió en exclusiva Infobae.