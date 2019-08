Fan de Guillermo Guido, el oficial Schultz lo vio en la tele una noche de 1999 y se decidió a llamarlo. Quería tomar clases de canto con él. Guido le pidió que preparara un tema. "Elegí 'Siempre sabrás que mi amor vive', de No Mercy. Fui de civil, sin el uniforme. Me hizo cantar Por debajo de la mesa, de Luis Miguel. Guillermo, al teclado, se dio vuelta y me dijo: 'A mí no me gusta perder el tiempo, ni me gusta hacerlo perder. Vas a ser mi único alumno varón que voy a tener por ahora'. ¡Guau! Y sin saber que yo era policía, porque no le quise contar, me hizo practicar Bandido (ríe). Tenía miedo de que me rechazara. En ese momento la policía estaba muy mal vista, era la época de la Masacre de Ramallo. Pero en la clase siguiente cuando abrí mi maletín, Guillermo vio el arma y me preguntó qué hacía con eso. Ahí le dije que era policía. 'Ah, no hay problema: mi papá fue policía'; Guillermo es hijo de un policía retirado.