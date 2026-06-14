Colombia

En video: malabarista sufrió graves quemaduras en el rostro durante marcha de apoyo a Iván Cepeda en Buga, Cauca

El incidente ocurrió durante una movilización con antorchas en la carrera 14 con calle 15. Hasta el momento, no se ha entregado información oficial sobre la gravedad de las lesiones del joven ni sobre su evolución médica tras lo sucedido

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El hecho ocurrió durante una marcha con antorchas en la carrera 14 con calle 15, donde un joven artista que realizaba una presentación con fuego resultó lesionado, según se observa en las imágenes difundidas en redes sociales. - crédito @ColombiaOscura/X

Una jornada de manifestación en respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda en el municipio de Buga, Valle del Cauca, estuvo marcada por un accidente que generó preocupación entre asistentes y usuarios en redes sociales. El hecho fue captado en video y se difundió ampliamente en plataformas digitales.

El incidente ocurrió durante una movilización con antorchas en la carrera 14 con calle 15, donde un joven malabarista que participaba en la actividad sufrió quemaduras en el rostro al manipular fuego. Las imágenes del momento, registradas por varios de los presentes, provocaron numerosas reacciones debido a la naturaleza del accidente.

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Según las primeras versiones, el artista realizaba su espectáculo en medio de la marcha de apoyo a la campaña presidencial cuando ocurrió el percance. El evento reunió a simpatizantes en distintos puntos de Buga, quienes presenciaron la interrupción abrupta de la presentación.

No se ha emitido información oficial sobre la gravedad de las lesiones del joven ni sobre su recuperación tras lo sucedido. Las primeras publicaciones y reportes de comunidades locales de Los Ojos de Buga se registraron el jueves 11 de junio de 2026 en horas de la noche, poco después del accidente.

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Las grabaciones muestran la reacción de los asistentes en el momento en que el espectáculo se detuvo, reflejando la inquietud generada durante la manifestación política.

Un joven artista que realizaba una presentación con fuego resultó lesionado durante una movilización con antorchas en Buga, Valle del Cauca - crédito captura de video
Un joven artista que realizaba una presentación con fuego resultó lesionado durante una movilización con antorchas en Buga, Valle del Cauca - crédito captura de video

Otros incidentes registrados durante la actual campaña presidencial

El accidente ocurrido en Buga se suma a otros hechos que han generado atención pública durante la campaña presidencial de 2026.

Uno de ellos se registró recientemente en el municipio de Chía, Cundinamarca, donde simpatizantes de la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella denunciaron haber sido víctimas de agresiones durante una actividad política.

Según informó Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña del aspirante, una persona mayor resultó gravemente herida durante los hechos. A través de videos difundidos en redes sociales se observó a varias personas protagonizando altercados en medio de una actividad de campaña.

Posteriormente, el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, informó que tres personas fueron capturadas por estos hechos. Desde distintos sectores se solicitaron investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

Voluntarios de la campaña de Abelardo de la Espriella aseguraron que fueron agredidos por una mujer y un hombre que tenían cuchillos y cadenas - crédito @soyjaimeandres/X

El caso del menor lesionado durante una manifestación en Medellín

Otro episodio ocurrió durante los primeros días del mes de junio en una concentración de apoyo a Iván Cepeda en el sector de Ciudad del Río, en Medellín.

Según las denuncias realizadas por asistentes a la movilización, un menor de edad resultó lesionado luego de que un objeto fuera lanzado desde uno de los edificios cercanos al lugar donde se desarrollaba la actividad política.

El caso fue divulgado por dirigentes y simpatizantes del Pacto Histórico, quienes compartieron videos del momento y pidieron a las autoridades revisar cámaras de seguridad para identificar al responsable.

De acuerdo con los testimonios difundidos en redes sociales, el menor fue impactado en una de sus piernas y recibió atención médica. Familiares del niño y dirigentes políticos solicitaron que el hecho fuera investigado para evitar que situaciones similares se repitan durante eventos públicos.

Los asistentes a la concentración rechazaron lo ocurrido y realizaron llamados para que las diferencias políticas no deriven en actos de violencia.

Un acto de intolerancia empaña una concentración pacífica en Ciudad del Río, Medellín. Desde un edificio residencial, personas arrojaron objetos peligrosos a la multitud, hiriendo a un menor de edad. Este video denuncia el cobarde ataque y exige que las autoridades encuentren a los responsables. - crédito @Hernan_MurielP/X

Sobre la segunda vuelta presidencial

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se realizará el domingo 21 de junio de 2026. En esta jornada definitiva se enfrentarán el abogado Abelardo de la Espriella (derecha) y el senador Iván Cepeda (izquierda).

Encuestas e intención de voto

  • Ventaja para De la Espriella: Los sondeos más recientes de firmas como Guarumo, Ecoanalítica y AtlasIntel muestran una ventaja a favor de Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda en la recta final.
  • Sin datos de Invamer: La tradicional encuestadora Invamer anunció que no realizará mediciones para este balotaje debido a los altos costos y las excesivas restricciones de la nueva normativa electoral del país.

Ley seca y coincidencia con el Mundial 2026

  • Restricciones extendidas: En Bogotá se anunció la aplicación de la ley seca desde las 6:00 p. m. del viernes 19 de junio hasta el mediodía del lunes 22 de junio.

Votación en el Exterior y Requisitos

  • Voto anticipado: Los colombianos inscritos en el exterior podrán votar de forma anticipada desde el lunes 15 hasta el sábado 20 de junio en sus respectivos consulados. El domingo 21 de junio se habilitarán los puestos externos habituales.
  • Documentos válidos: La Registraduría Nacional recordó que solo se puede votar con la cédula amarilla con hologramas, la cédula de policarbonato o la cédula digital oficial. No es posible inscribir nuevas cédulas para esta etapa.

El candidato que resulte ganador asumirá la presidencia de la República el próximo 7 de agosto de 2026 por un periodo de cuatro años.

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