Sin dejar entrever la menor duda, afirma: "Han pasado 39 años y hoy por hoy la Armada no duda en absoluto de la capacidad de la mujer para encarar las distintas tareas que se les confían. La mujer no tiene ningún tipo de impedimento para formar parte de la Armada. Si bien a veces creo que he sido una privilegiada, hoy las puertas de la Institución están abiertas de par en par para la mujer".