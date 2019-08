No quiere expandirse. Il Figaro presume de un equilibrio: la mística y tradición de una peluquería de barrio validada por la clientela fiel de Hugo en compañía de la obsesión de los jóvenes por su imagen. Desacredita las modas del lenguaje: "Al local no le puse nada de esas cosas que se usan ahora de barbería chic. No me considero barbero, me considero peluquero. Me gusta preservar esas cosas del barrio. Tengo hasta precios populares. Los pibes se cortan el pelo por 300 pesos: no existe ese monto".