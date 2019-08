El animal, relató Dumrauf, no pudo ser amamantado por la vaca porque no se podía parar. "Según me explicó un veterinario de Ascasubi que consulté, la mitad del cuerpo responde a una cabeza mientras que la otra a la segunda", dijo el hombre, que en toda su vida dedicada a la actividad agropecuaria nunca había visto algo igual.