"Ahora vivo en paz mi retiro del hampa. Esta vez me voy a quedar con mi familia, que son los que verdaderamente me necesitan y yo los necesito a ellos. No tengo tantos recursos económicos como antes, pero estoy bien y eso es lo que vale. Hay que dejar los vicios y las tentaciones de lado. Ahora salgo a pasear con mi mujer, a tomar sol, voy a pescar, como asado con mi familia y me ilusiono con vivir una vejez digna. Eso no es poco", afirma y no dice nada de dónde quedó el dinero de los robos millonarios que protagonizó.