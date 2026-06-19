Martha Peralta seguirá privada de la libertad durante su indagatoria por el caso Ungrd: magistrada Cristina Lombana pidió negar su habeas corpus

La Corte sostuvo que la restricción de la libertad de la congresista está sustentada en una orden escrita emitida por una autoridad judicial competente y dentro de una actuación penal en curso - crédito @marthaperaltae/X

La magistrada de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana Velásquez, se opuso a las pretensiones de la acción de hábeas corpus presentada por la defensa de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú y solicitó que se declare improcedente el mecanismo constitucional, al considerar que la medida de privación de la libertad adoptada en el marco de la diligencia de indagatoria fue ordenada por autoridad competente y se ajusta a las disposiciones legales vigentes.

La decisión se conoce en medio de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra la congresista del Pacto Histórico por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La actuación judicial ocurre mientras se desarrolla la indagatoria de la senadora, diligencia que fue reanudada el viernes 19 de junio ante la Sala Especial de Instrucción.

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De acuerdo con el informe remitido por la magistrada Lombana a la Juez Veintiuno de Familia de Bogotá, Sandra Isabel Vernal Castro, la acción de hábeas corpus carece de fundamento jurídico debido a que la restricción de la libertad de la congresista responde a una decisión judicial adoptada dentro de una actuación penal en curso y con observancia de las formalidades legales.

“DECLARAR por carencia de fundamento la acción de hábeas corpus instaurada por la senadora MARTHA ISABEL PERALTA EPIEYÚ, al no configurarse ninguna de las causales taxativas del artículo 1º de la Ley 1095 de 2006”, señaló la magistrada en el documento enviado al despacho judicial encargado de estudiar la solicitud.

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