-¿Sabés qué? Cuando los dejo los perros lloran. Tienen un sexto sentido que les dice quién los rescató. Pero, si la familia me cierra, no me cuesta. Yo a la gente le digo: "Ojalá no te vea nunca más" y lo toman a mal. Pero eso quiere decir que el perro se adaptó y estuvo todo bien. El mayor fracaso para mí es que lo abandonen otra vez o me lo devuelvan. Por eso insisto: "Ojalá vengas a adoptar un cachorro y no te vea nunca más".