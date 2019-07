Ante el atrevimiento del desconocido y que adjunto su foto enmascarado con el auditorio (como lo hicieron los "jóvenes idealistas de los 70", siempre clandestinamente), sin saber si era profesor, padre, biblia o calefón… las autoridades del Colegio decidieron suspender el evento. Es de esta forma que nos fuimos nuevamente con el Tucu, con otra ofensa recibida en un ámbito académico donde no se respeta el pensamiento del otro, no fuimos defendidos por las autoridades de la Institución ni se aclaró la trágica situación vivida, sin poder responder el atrevimiento del osado que se escuda en el anonimato y ofende sin sentido, donde volvemos a ver que no importa el prestigio ni la historia de una entidad educativa pública nacional para escuchar TODAS las voces, donde los alumnos no hablan de historia sino de ideología. Otra dura experiencia y siempre no hay dos sin tres… pero esta fue la última.