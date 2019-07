Los monopatines no deberán superar los 20 km/h. como velocidad máxima. Deberán tener luces, delante y detrás, que se activarán automáticamente al darle de alta al dispositivo. La ley además sostiene que los monopatines eléctricos no podrán ser conducidos por menores de 16 años; tendrán que ser operados por una sola persona. En las calles que hay bicisendas, deberán circular por esa franja. En las que no hay, por el carril derecho.