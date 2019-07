–Wiesenthal, al principio, me dijo que Roschmann había muerto en Alemania al final de la guerra. Pero ante la duda, me preguntó quién contó que tenía los dedos mutilados. Le dije lo que me contaste por teléfono. Que fue Frederick Forsyth, el autor de la novela Odessa. Entonces no dudó: "Es él. Porque de ese personaje, Forsyth, que fue agente británico, tiene mejor información que yo".