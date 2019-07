-(Risas) Es que exactamente había un punto muy irónico en la vieja legislación. Porque si la mujer no estaba casada, no podía obtener ningún consentimiento. Así que ese punto es el que siempre señalamos como una violación a los derechos humanos. Llegamos incluso a reírnos y a hacer bromas en este sentido: ¿qué pasa si no obtenemos el permiso de la persona que nos atacó sexualmente para poder abortar? Ocurría que el concepto de "cónyuge" no era muy claro allí. Porque "cónyuge" podía ser el padre biológico producto de una violación o el esposo legal. Se daban con frecuencia este tipo de situaciones bastante irónicas.