—Primero que nada, vale aclarar que se trata de una terminología incorrecta. Lo digo porque no es una coincidencia que estos proyectos de ley usen el lenguaje para evocar de manera inexacta imágenes que buscan borrar las verdaderas y dañinas intenciones de los políticos que están detrás de ellos. Consiste en que el aborto es legal hasta que supuestamente se pueda detectar el latido del corazón del feto -entre la sexta y la octava semana-, cuando "Roe vs. Wade" establece la legalidad hasta que el feto alcance la viabilidad, generalmente entre la semana 24 y la 28. Estas leyes en la práctica funcionan como mecanismos de prohibición del aborto. El nombre de "latidos cardíacos fetales" está diseñado para justificar la prohibición del aborto lo más temprano posible, a menudo antes de que una mujer siquiera sepa que está embarazada. Los políticos detrás de proyectos de este tipo tienen que apelar a la mentira porque saben que su verdadera agenda es profundamente impopular. En la actualidad, el respaldo al fallo "Roe vs. Wade" y al acceso al aborto se encuentran en niveles récord. Las estadísticas indican que aproximadamente una de cada cuatro mujeres en este país tendrá un aborto en su vida, y que el 73% de los estadounidenses no quieren que las mujeres pierdan su acceso a un aborto seguro y legal.