Los vecinos platenses arden en las redes con mensajes de ironía y de hastío ante el intendente Julio Garro y la empresa EDELAP. La productora musical Marieta Vagnoni escribió ingeniosamente en su Facebook: "Festi Edelap 2019 * Line up * Sáb 22.06 / 21:45 hs / Corte total de suministro Dom 23.06 / 20hs / La gobernadora M.E. Vidal no hace declaraciones Lun 24.06 / 22hs / Explicación técnica a cargo del intendente J. Garro / Charla sin debate. Mar 25.06 / 9am / La gobernadora M.E. Vidal continúa sin hacer declaraciones Mar 25.06 / 11 am (60hs después) / Restitución del servicio con baja tensión, con picos de baja y alta, A.K.A. quema de electrodomésticos Mar 25.06 / 11:03 am / Nuevo corte por tiempo indefinido SIN FECHA / Cierre sorpresa:

toca GRUPO ELECTRÓGENO (cumbia pop) feat LA VELA PUERCA

SIN FECHA – no importa cuando leas esto – / La gobernadora M.E. Vidal continúa sin hacer declaraciones Capacidad mínima: 20000 pax 2 baños quimicos / 2500 pesos la boleta mensual / no hay puestos de hidratación".