"Fue tan difícil que me tuvieron que sacar del quirófano. Vinieron dos enfermeras a atenderme", cuenta él. "Me quedé del otro lado de la puerta, fueron unos minutos eternos, hasta que escuché que adentro gritaron '¡lo tenemos, lo tenemos de vuelta!'. Después salió el jefe de neo y como pude me paré. Me dijo 'vení, abrazame, tu bebé está bien".