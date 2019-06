El encuentro lo marcó. Automática lo reconoció como su padre. "Navazo me sonrío y nos lo dijimos todo con la mirada. Yo no hablaba español y él apenas sabía alemán, pero nos entendimos. La forma en que me envolvió, me tomó de la espalda y me llevó con él… me dio mucha confianza. A partir de ese momento no me despegué de su lado", admitió en su Mi resiliencia, su autobiografía publicada en 2016. Sin embargo, los días en las barracas no fueron sencillos. "En Mauthausen, para sobrevivir, me hice un ladronzuelo sin principios. Me juntaba con los rusos y robábamos todo lo que encontrábamos para cambiarlo por comida. Si en el patio veía a un moribundo, no dudada en quitarle la comida para matar mi hambre. No me siento orgulloso, pero se trataba de robar o morir", le narró a El Periódico de España.