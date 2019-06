— Necesitamos ayuda para que la gente, los tomadores de decisiones, tomen conciencia de avanzar en esta propuesta. Tiene un fortísimo fundamento científico, esto no es religión, no tiene que ver con ninguna tendencia de ningún tipo. Es sencillamente desarrollar habilidades emocionales. Lo que se dieron cuenta las grandes empresas es que tienen que tener a sus CEO y a sus colaboradores empresariales desarrollándolo desde chicos para evitar problemas a futuro. También me parecen muy importantes este tipo de estrategias donde empoderamos al ciudadano. Atentan contra el mercado de la enfermedad que busca mantener cautivas a las personas a partir de que consuman medicamentos, atenta contra el asistencialismo porque una persona que se empodera, que dice bueno, yo me comprometo con un proyecto de vida, soy capaz, lo voy a intentar, y actúa en acción masiva en post de un objetivo y es una persona que sale por sí misma, que avanza ¿no? Es una persona que no es alguien fácil de quien genera dependencia. Y también atenta contra el consumismo. Hoy el eslogan o la frase principal es vos tenés que tener para ser feliz. Y que vengamos a entrenar a los chicos diciéndoles vos tenés todo para ser feliz, solo tenés que aprender una filosofía de vida, apreciarte vos mismo para ser feliz, atenta contra esos grandes intereses que son los que en definitiva hacen la zancadilla para poder avanzar en esta propuesta.