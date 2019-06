Lorenzetti, por su parte, expresó no sólo que "duelen", los ríos contaminados, el deshielo de los glaciares, sino que además "preocupa y da miedo el surgimiento de nuevas enfermedades producto del cambio climático". "Además está toda una generación de jóvenes, que son ellos, que no van a tener un futuro sino pesadillas y tenemos que trabajar para que eso no ocurra", manifestó dirigiéndose a los cinco adolescentes que promovieron el encuentro.