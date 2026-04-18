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Grecia Quiroz batea al PAN por la gubernatura de Michoacán: “Si participamos, va a ser bajo la línea independiente”

La alcaldesa de Uruapan sigue analizando competir por la gubernatura en 2027

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Grecia Quiroz rechazó la propuesta del PAN de ser su candidata a la gubernatura de Michoacán
Grecia Quiroz rechazó la propuesta del PAN de ser su candidata a la gubernatura de Michoacán

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, rechazó la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) para convertirse en su candidata a la gubernatura de Michoacán, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de contender de manera independiente en el próximo proceso electoral.

En declaraciones recientes, la edil fue enfática al señalar que cualquier eventual participación en la contienda será ajena a los partidos políticos tradicionales. “Si participamos, va a ser bajo la línea independiente”, afirmó.

Quiroz subrayó que su proyecto político no contempla alianzas partidistas, sino la construcción de una plataforma ciudadana. “Si nosotros caminamos bajo esa decisión, va a ser bajo la línea del Movimiento Independiente del Sombrero; nosotros no nos sumamos a ningún partido político, ni su servidora va a encabezar a ningún partido ni me voy a ir a un partido político; eso sí está claro”, expresó.

La alcaldesa reiteró que su postura responde a una visión crítica del sistema político actual, el cual —considera— ha limitado los cambios estructurales que demanda la ciudadanía en la entidad.

Análisis interno rumbo al proceso electoral

El IMPI concedió las licencias a la actual alcaldesa de Uruapan. (Redes sociales)
Grecia Quiroz analiza ser candidata a la gubernatura de Michoacán y sería por la vía independiente (Redes sociales)

En entrevista con Milenio TV, conducida por Carlos Zúñiga, la presidenta municipal explicó que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su posible candidatura.

“Seguimos valorando; los tiempos ya se vienen, ya prácticamente estamos a nada de que inicie el proceso electoral y nosotros estamos haciendo la consideración de participar”, comentó.

Este análisis, dijo, se realiza junto con su equipo cercano, evaluando tanto el contexto político como las condiciones necesarias para competir de manera independiente en una elección de alta complejidad.

Discurso de cambio y crítica al sistema

Grecia Quiroz - Carlos Manzo - Uruapan
Grecia Quiroz busca hacer un cambio radical en Michoacán Foto: Facebook

Quiroz dejó claro que su eventual participación estaría motivada por la necesidad de transformar la realidad del estado. “Si este movimiento va a representar a los michoacanos, tendrá que ser porque queremos que las cosas realmente cambien para Michoacán, porque si las cosas van a seguir igual, si vamos a someternos a un sistema, no tiene caso que yo participe”, sostuvo.

Además, anticipó que, de decidir competir, enfrentará múltiples obstáculos derivados de las estructuras políticas tradicionales. “Vamos a enfrentarnos a un sistema corrupto, vamos a nadar contra mucha corriente; a como dé lugar, muchos partidos políticos no nos van a dejar llegar. Si se toma la decisión, habrá que ser porque estamos convencidos, porque la gente así lo quiere, porque las cosas deben de cambiar en Michoacán”, expresó.

Un escenario político abierto en Michoacán

El posicionamiento de Grecia Quiroz se da en un contexto de definiciones anticipadas rumbo a la elección estatal, donde distintos partidos comienzan a perfilar posibles candidaturas. Su negativa al PAN y su inclinación hacia una vía independiente podrían modificar el tablero político, especialmente si logra consolidar una base ciudadana sólida donde diversas encuestas la ponen en primer lugar.

Por ahora, la alcaldesa mantiene su postura de análisis, aunque su discurso apunta a una narrativa de ruptura con los esquemas tradicionales. La decisión final, según sus propias palabras, dependerá tanto de la viabilidad del proyecto como del respaldo ciudadano que logre reunir en los próximos meses.

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