"En realidad es una pérdida incalculable. Lo que más me sorprende es que en este caso llegaron meterse hasta el museo y de forma violenta se llevaron esas piezas. Y no son las más grandes. Lo que pasó es que no tenían capacidad de robar algunas de mayor tamaño. Eligieron lo que pudieron llevar. Lo que pasa es que la oferta en los sitios de venta es increíble", comentó el experto.