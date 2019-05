—Decaimiento. Y me automediqué. Y no anduvo muy bien (ríe). Me ausculté, siempre viajo con estetoscopio. No me gustó el pulmón derecho y fui a Mar de Ajó, que era donde más cerca había un equipo de rayos. Sacaron una radiografía de tórax y vi un derrame pleural. Ya no me gustó. Uno no tiene la tranquilidad de la ignorancia. Repasé todos los diagnósticos posibles y bueno, tuve que suspender las vacaciones. Llamé a un amigo cirujano, le dije que me iba a tener que punzar para sacar líquido y hacer una biopsia de pleura. El diagnóstico más posible era tuberculosis pleural. Inicié el tratamiento y aprendí mucho con la enfermedad.