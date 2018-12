Cada vez que De La Fuente regresaba a Buenos Aires almorzaban juntos en la Fundación. "Pero siempre terminamos peleando porque él me decía que yo tenía que volver. Siempre la misma historia. Siempre nos hablábamos para los cumpleaños. El cumplía el 12 de julio. Teníamos una gran relación, él era un niño en el fondo. Y un hombre bueno. Fue un excelente cirujano, y un tipo piadoso. Yo le decía "Grandote". Y también Don Corleone: porque era italiano, y se hacía lo que él quería. Estuvimos juntos unos días antes de lo que pasó. Estaba muy contento. Le dije que tenía la cara como el gato que se come un canario, está con las plumas en la boca y cuando le dicen 'michifús, ¿qué has hecho?', responde que nada. 'Pasa que me voy a casar', me dijo. Le pregunté con quién, él decía que yo la conocía. 'Es la chica que te hizo pasar a mi oficina'. Finalmente terminamos peleando, como siempre, y no la conocí. Me tenía que volver, eran como las 5 de la tarde y todavía estábamos comiendo".