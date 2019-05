"Es una mentira (que me ausentaba del trabajo) para justificar el despido, porque si esa hubiera sido la causa debería haber estado en la nota que me mandaron. También cuando fui a que me expliquen los motivos me dijeron que era por el video", denunció. "No formalizaron el despido, sólo me lo dijeron de palabra. Ahora salen a decir lo de las faltas. Se pusieron a buscar faltas, a manipular faltas. Además, si fuera como ellos dicen, se saltearon un par de pasos porque de tener tantas faltas a un despido debió haber habido antes un llamado de atención. Esas inasistencias (que se publicaron) no son las que se firmaban en las planillas. Esta la pudieron haber armado para la ocasión", agregó.