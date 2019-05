La joven oriunda de La Plata explicó a Infobae: "Me llegó una carta documento a mi domicilio diciéndome que el miércoles no me presente a trabajar. Que estaba despedida, aunque no me explicaron las razones. Yo trabajaba los sábados, domingos y feriados para la municipalidad. Pero en la notificación no especificaron por qué".