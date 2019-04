Ya para el comienzo de las clases del año actual y con el ingreso de Julián a segundo año de la secundaria, su madre tuvo que tomar una decisión de riesgo y desesperada. "En febrero ya no sabíamos qué hacer, pero lo único que teníamos por seguro era que él no iba a abandonar la escuela. Entonces, no me quedó otra opción que preguntarle si se animaba a hacer dedo en la ruta para poder ir y venir de su escuela".