Según Julia, mamá de Ciro Ferreyra (20), a su hijo no lo convenció la idea de subirse al techo del tren. "No lo habían hecho nunca, pero son muy amigos, son dos chicos divinos", dijo a Infobae. "Estaban cansados de caminar y se subieron al techo. Ciro me contó que en un momento el tren cambió de andén y que ahí pasó al eléctrico. No recuerdo en qué lugar. Él estaba buscando algo en la mochila y de repente vio a su amigo volar hacia atrás. Cuando lo fue a ver pensó que estaba muerto", agregó.