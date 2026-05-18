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Confirman cuál es el error que comenten los colombianos con el dólar y el pago de la prima de junio ante las elecciones presidenciales

Un informe de la Universidad de San Buenaventura recomienda ajustar los presupuestos y priorizar ingresos disponibles ante la volatilidad política

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El dólar en Colombia se apreció durante mayo y se cotiza por encima de los $3.700 - cr+edito Reuters
El dólar en Colombia se apreció durante mayo y se cotiza por encima de los $3.700 - cr+edito Reuters

El ambiente electoral previo a las elecciones presidenciales de 2026 llevó a numerosos hogares en Colombia a tomar decisiones financieras aceleradas bajo presión, según advirtió la Universidad de San Buenaventura. Un análisis de la institución indica que, con una inflación anual de 5,68%, una tasa de política monetaria de 11,25% y un interés bancario corriente de 18,78% efectivo anual (E.A.) en mayo de 2026, muchas familias se ven inclinadas a hacer compras impulsivas, endeudarse o mover ahorros a causa del temor político, en lugar de responder a necesidades más concretas.

Y es que el proceso electoral en marcha, sumado al costo del crédito y la alta inflación, genera una atmósfera de incertidumbre que afecta la economía familiar. Las familias colombianas, según el informe, empezaron a adelantar compras, buscar protección en divisas extranjeras o comprometer la prima de servicios, lo que puede derivar en pérdida de liquidez y un aumento en el endeudamiento.

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De acuerdo con expertos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá, la incertidumbre política alimenta un clima propicio para errores financieros de largo alcance. Tanto el adelanto de consumos como la disposición de ahorros, e incluso la compra de dólares ante el temor de una depreciación del peso, pueden afectar el bienestar familiar durante varios meses.

Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran la intención de voto para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram
Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran la intención de voto para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram

La decana Lorena Gutiérrez expresó que “en momentos de ruido electoral, muchas familias no pierden plata porque les falten ingresos, sino porque reaccionan demasiado rápido frente a escenarios que todavía no se han convertido en hechos económicos”.

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Compras impulsivas y endeudamiento ante el ambiente electoral

El informe detecta una tendencia al aumento de compras no planificadas y de acceso a créditos rápidos motivados por la situación política. Según la Universidad, este tipo de decisiones puede reducir el ingreso disponible y encarecer la vida cotidiana debido a la acumulación de intereses.

Asimismo, la institución recomienda mantener la calma y analizar las verdaderas necesidades antes de asumir nuevos compromisos financieros. El estudio destaca que el temor provocado por el contexto electoral, más que los datos económicos, incrementa la propensión al endeudamiento.

Para Gutiérrez, “la pregunta clave no es si la cuota cabe hoy, sino si seguirá cabiendo cuando lleguen otros pagos. El crédito no debería usarse para calmar el miedo, sino para resolver una necesidad real y calculada”.

Riesgos de comprar dólares y endeudarse sin planificación

El análisis advierte que la compra rápida de dólares, guiada solo por temor político, puede resultar contraproducente. Comprar divisas sin una razón definida convierte una supuesta protección en una apuesta financiera incierta, según la universidad.

Tarjetas de crédito y membresías: bancos aplican distintas condiciones según el tipo de producto financiero. (Foto: Agencia Andina)
En mayoría, los colombianos utilizan la el pago de la prima para pagar deudas, como la tarjeta de crédito - crédito Agencia Andina

Debido a ello, la institución aconseja evaluar con claridad el objetivo de adquirir dólares, cuándo se utilizarán y considerar tanto las comisiones como el riesgo de que la tasa de cambio se reduzca tras la compra. En ausencia de una necesidad real, mantener la liquidez en moneda local podría ser más conveniente.

El uso de tarjetas de crédito, créditos de libre inversión y la adquisición de bienes ante la expectativa de alzas de precios luego de las elecciones pueden comprometer los ingresos por períodos prolongados.

La prima de mitad de año y los ahorros bajo presión electoral

El informe también resalta los riesgos de comprometer la prima de servicios —ingreso central de mitad de año para millones de trabajadores— antes de recibirla. Las familias que adelantan compras, viajes o pagos con la expectativa de cubrirlos con la prima pueden perder margen para enfrentar necesidades apremiantes. La Universidad de San Buenaventura sugiere establecer prioridades para ese ingreso adicional:

  • Pagar primero deudas costosas.
  • Cubrir obligaciones esenciales.
  • Reservar solo una proporción limitada para el consumo si es posible.

El análisis advierte además sobre el retiro apresurado de ahorros, la cancelación de certificados de depósito a término (CDT) o movimientos en fondos motivados por rumores políticos. Dichas decisiones pueden provocar penalizaciones, disminución de rentabilidad y aumentar los riesgos de seguridad.

De igual forma, se recomienda analizar con serenidad la verdadera urgencia antes de disponer de fondos y revisar cuidadosamente los plazos, penalidades y respaldos institucionales antes de tomar cualquier decisión que afecte el patrimonio familiar.

En Colombia, se estima que alrededor de 6 a 9 millones de trabajadores formales reciben el pago de la prima de servicios - crédito John Vizcaino/Reuters
En Colombia, se estima que alrededor de 6 a 9 millones de trabajadores formales reciben el pago de la prima de servicios - crédito John Vizcaino/Reuters

Compras cotidianas y presupuestos en tiempos de incertidumbre

La ansiedad electoral también impacta los hábitos diarios, como la anticipación de compras de mercado o la adquisición temprana de bienes duraderos por miedo a un alza repentina de precios tras las elecciones del 31 de mayo de 2026. La universidad advierte que, financiadas con tarjetas, sobregiros o crédito informal, estas prácticas pueden hacer que el supuesto “ahorro” inicial se anule por los intereses.

Resaltan la importancia de formular presupuestos a corto plazo que permitan definir los gastos prioritarios, calcular el ingreso disponible y prevenir decisiones precipitadas que deterioren la liquidez del hogar. El análisis sostiene que ante la volatilidad política es preferible organizar cada decisión financiera y evitar trasladar la incertidumbre política a la economía familiar.

Cualquier decisión económica motivada únicamente por el temor al contexto electoral puede tener un costo mayor al que se intenta prevenir, puntualizó la Universidad de San Buenaventura en Bogotá.

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