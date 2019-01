A Andrea en cambio, lejos de plantearse sobre los estilos, lo que la deja pensando es que no se hayan encontrado. "Esa fue una de las cosas que le preguntaron a Victoria Ocampo en una entrevista, por qué no se juntó nunca con Alfonsina siendo que coincidieron al mismo tiempo en Mar del Plata y que también en Buenos Aires se movían en círculos literarios. 'No hemos coincidido', respondió Ocampo", dice, aunque ella guarda su propia versión sobre del desencuentro.