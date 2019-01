"Uno de los turnos me tocó a la madrugada y apareció el Sub fumando su pipa. Lo saludé y me animé a hablarle. Fue un diálogo muy corto, no tuve si se quiere el coraje de preguntarle cosas. Era un momento difícil, de mucha tensión. Era la tercera jornada de diálogos y se vislumbraba como un fracaso total. Marcos estaba súper palmado y yo no me animé a preguntarle pelotudeces", le cuenta a Infobae con un dejo de nostalgia por no haber saciado su curiosidad en aquellos días al lado de quien le despertaba una admiración sin límites.