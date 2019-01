"En ese momento, cuando yo me incorporó, había dos chicos con el pañuelo verde en sus mochila que estaban sentados en la plaza. Les dije: ¿Me pueden ayudar? Me pegaron un botellazo, tengan cuidado porque hay un agresor y no sé si quiere robar. Los dos pibes me miran y siguen de largo. Y por el contrario, un pibito que dormía en una banca, que no se quería volver a su casa en Ezeiza porque gastaba mucho en el boleto y buscaba trabajo en Capital, se levanta, me ve muy mareada y me dice que me acompaña hasta mi casa, para recoger mis cosas y pedir una ambulancia", recuerda.