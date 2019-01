"Me acuerdo la carta de una mujer a quien había mandado una máquina de coser. De los primeros trabajos que cobró me mandó cinco pesos. Lamento no tener aquella carta a mano para transcribirla aquí íntegramente, porque no tenía desperdicio. En cada línea se vería, cómo es de pura y de limpia, el alma grande de los pobres", describe la primera dama en un apartado de su obra autobiográfica La razón de mi vida.