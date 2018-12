Y en segundo lugar hay un colchón de derechos y coberturas social y previsional que no había en el 2001. Lo que el gobierno llama la pesada herencia, nosotros o llamamos la bendita herencia, que es el colchón social que permite que la gente en la desesperación más absoluta tenga un mango para ir al almacén y comprar con paquetito de arroz y una cajita de tomate. Estas son las cosas que evitan que diciembre sea un caos. El que más fogonea que este diciembre sea un caos es el Gobierno, que no escucha, que tarda. Que si las organizaciones sociales no se movilizan no hay bono, que si los trabajadores no amenazan con un paro no hay bono de fin de año que si los comerciantes o las pymes no plantean fuertemente que no llegan a pagar las tarifas no hay ninguna compensación. Este gobierno o peca de ingenuidad, de ceguera ideológica o es irresponsable.