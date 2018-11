"No es que no quiera llevar a mis hijos al médico, es que no hay médico". La frase de María, una madre con cuatro hijos extremadamente simpáticos, es el magistral resumen de una situación que va más allá de todo tipo de carencia. No se trata de la falta de recursos para pagar un medio de transporte o de la falta de información sobre los cuidados elementales de un lactante o un niño. María –que habla en nombre de otras madres presentes- explica que en Puerto Lavalle, como en otras localidades, llaman hospital a una humilde salita en donde ni siquiera pueden internar a un chico con alguna dolencia de mediana complejidad. Más tarde el director de ese centro de salud conducirá a Infobae hasta el sitio donde se emplaza el nuevo hospital del pueblo. Su entusiasmo lo lleva a mostrar "los nuevos consultorios, las salas de internación, el laboratorio y la sala de rayos", mientras avanza por el piso de tierra entre cubos de ladrillo aún sin revocar.