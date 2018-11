"Yo no tenía planeado irme del hogar. Yo era la rebelde del hogar, la rebelde sin causa. Un día me agarró la locura, me levanté de mal humor, discutí con una persona del hogar y dije '¿Me abrís la puerta que me voy a comprar cigarros…?' y nunca más volví. Yo dejé absolutamente todo en el hogar. Lo único que agarré fue la billetera, la sube. O sea, ni siquiera agarré el celular. Ya no me sentía bien conmigo misma. Era un punto en el que yo no me podía limitar a recibir órdenes. Entonces, dije, me voy. Ni lo pensé, lo pensé en caliente. Después me arrepentí", reflexionó Mariana.