El intendente Díaz, a pesar de las dificultades y de la impaciencia de muchos, asegura que la balanza es positiva. "Me dicen 'intendente, traiga la universidad a Añelo', pero no tengo matrícula para eso, cuando tenga 30.000 habitantes la voy a tener, o el quirófano en el hospital, por una operación mensual no podemos tenerlo", explicó antes de resumir la idea en una imagen: "Tenemos que dejar de ser un pueblo chico si queremos ver el cine en Añelo".