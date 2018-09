La visión es concisa: el hombre verde no es la solución y su radio de acción es imperceptible. O peor, fue una coartada del poder económico para desligarse de culpas. La denuncia de Federovisky dice que lo fabricaron "para calmar los nervios, para que sintamos que estamos haciendo algo en pos del futuro del planeta, cuando la realidad indica que las herramientas verdaderas que tenemos son muy pocas, muy escasas. Nosotros no podemos individualmente diseñar políticas públicas o individualmente diseñar dispositivos para que se termine el uso de los combustibles fósiles que son los que provocan el aumento de la temperatura y el cambio climático. No tenemos eso a mano. Por eso soy pesimista en el sentido gramsciano del término, 'el pesimismo de la razón': ver la realidad tal como es y sacar conclusiones a partir de esa realidad, no a partir del deseo".