Desde Ocean Infinity, aseguran que en unos 20 días deberían tener ubicado al San Juan, haciendo una salvedad, "las condiciones climáticas en la zona pueden complicar la tarea". El pliego de contratación, le otorga a la firma un plazo de hasta 60 días. Tal como se ha informado reiteradamente la condición de la búsqueda es "no cure no pay", es decir si la nave no es hallada, no hay pago.